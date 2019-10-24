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Колонна военной техники проехала по Ростову

Колонна военной техники проехала по Ростову
По Ростову проехала колонна военной техники. Два десятка бронетранспортёров очевидцы сняли на улице Доватора утром в субботу, 26 октября. Запись опубликовали в социальных сетях.

Улицу перекрыли сотрудники ДПС. Они остановили движение, чтобы пропустить колонну, сопровождаемую автомобилями ГИБДД. Колонна БТРов двигалась от въезда в город со стороны Таганрога. В ней ехали 20 бронетранспортёров.

Куда направлялись боевые машины, неизвестно. Позже технику заметили на улице Малиновского.

Напомним, накануне, 25 октября, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение «скорых», тракторов и КамАЗов из Ростовской области на Украину.

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