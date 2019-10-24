Колонна военной техники проехала по Ростову



По Ростову проехала колонна военной техники. Два десятка бронетранспортёров очевидцы сняли на улице Доватора утром в субботу, 26 октября. Запись опубликовали в социальных сетях.



Улицу перекрыли сотрудники ДПС. Они остановили движение, чтобы пропустить колонну, сопровождаемую автомобилями ГИБДД. Колонна БТРов двигалась от въезда в город со стороны Таганрога. В ней ехали 20 бронетранспортёров.



Куда направлялись боевые машины, неизвестно. Позже технику заметили на улице Малиновского.



Напомним, накануне, 25 октября, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение «скорых», тракторов и КамАЗов из Ростовской области на Украину.