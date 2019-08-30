Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области колонна военной техники оборвала провода ЛЭП

В Ростовской области колонна военной техники оборвала провода ЛЭП
Фото: Подслушано в Каменске-Шахтинском

В Ростовской области колонна военной техники во время движения оборвала провода линии электропередачи. Инцидент произошёл в Каменском районе 3 сентября.

Проблемы с электроэнергией после прохождения военной техники возникли у жителей хутора Старая Станица. По одной из улиц посёлка грузовые КамАЗы перевозили бронированные машины на гусеничном ходу. Провода ЛЭП зацепились за детали военной техники. Кабель натянулся и увлек за собой столб. Он нагнулся и повис на проводах.

Из-за происшествия движение колонны было приостановлено, а за ней тут же образовалась пробка.

Местные жители при этом считают, что вина за инцидент лежит не только на крупногабаритной технике, но и на электроснабжающей организации.
- Надо нашим электросетям вовремя подтягивать провисшие провода, а не военных ругать. Проехали почти по всей Старой Станице - и ничего, а тут... Где тонко, там и рвется, - отметил один из местных жителей в соцсети.

Вскоре машины удалось освободить от проводов, и военная колонна продолжила движение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.