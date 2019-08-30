В Ростовской области колонна военной техники оборвала провода ЛЭП



Фото: Подслушано в Каменске-Шахтинском



В Ростовской области колонна военной техники во время движения оборвала провода линии электропередачи. Инцидент произошёл в Каменском районе 3 сентября.



Проблемы с электроэнергией после прохождения военной техники возникли у жителей хутора Старая Станица. По одной из улиц посёлка грузовые КамАЗы перевозили бронированные машины на гусеничном ходу. Провода ЛЭП зацепились за детали военной техники. Кабель натянулся и увлек за собой столб. Он нагнулся и повис на проводах.



Из-за происшествия движение колонны было приостановлено, а за ней тут же образовалась пробка.



Местные жители при этом считают, что вина за инцидент лежит не только на крупногабаритной технике, но и на электроснабжающей организации.

- Надо нашим электросетям вовремя подтягивать провисшие провода, а не военных ругать. Проехали почти по всей Старой Станице - и ничего, а тут... Где тонко, там и рвется, - отметил один из местных жителей в соцсети.



Вскоре машины удалось освободить от проводов, и военная колонна продолжила движение.