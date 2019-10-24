Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение «скорых» и авто из Ростовской области на Украину



Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение «скорых», тракторов и КамАЗов из Ростовской области на Украину. Об этом сообщили 25 октября.



По версии наблюдателей, на пункт пропуска в Донецке прибыли 27 транспортных средств. Всего было насчитано: один микроавтобус сопровождения, тип с табличками «ЛНР»; шесть машин скорой помощи, а также сопутствующие транспортные средства: КамАЗы, автогрейдеры и самосвалы.



Все транспортные средства, за исключением микроавтобуса сопровождения, были новыми и без номеров. Транспортные средства выстроились в очередь в таможенной зоне и прошли процедуру пограничного контроля.