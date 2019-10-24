Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение «скорых» и авто из Ростовской области на Украину

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение «скорых» и авто из Ростовской области на Украину
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали движение «скорых», тракторов и КамАЗов из Ростовской области на Украину. Об этом сообщили 25 октября.

По версии наблюдателей, на пункт пропуска в Донецке прибыли 27 транспортных средств. Всего было насчитано: один микроавтобус сопровождения, тип с табличками «ЛНР»; шесть машин скорой помощи, а также сопутствующие транспортные средства: КамАЗы, автогрейдеры и самосвалы.

Все транспортные средства, за исключением микроавтобуса сопровождения, были новыми и без номеров. Транспортные средства выстроились в очередь в таможенной зоне и прошли процедуру пограничного контроля.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.