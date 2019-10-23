В Ростовской области рядом с украинской границей заметили колонну военной техники: видео



В Ростовской области зафиксировали колонну военной техники, направляющуюся в сторону Украины. Блогер Анатолий Штефан записал видео, на которое попали несколько танков. Он опубликовал запись в Сети, и оно быстро нашло отклик у пользователей.



В посте Анатолий написал: «Колонна военной техники в Ростовской области. Учения, ротация или хроники гражданской войны». Подписчики Анатолия, проживающие в Украине, предположили, что российские власти стягивают технику на помощь ополчению на границах Донецкой и Луганской Народных Республик. Кто-то даже заявил, что Россия готовится к военному вторжению на Украину.



Однако, все эти комментарии — всего лишь домыслы. На территории Ростовской области расположено множество воинских частей, в расположении которых есть военная техника. Зачастую её перевозят из одного пункта в другой.

