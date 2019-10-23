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В Ростовской области рядом с украинской границей заметили колонну военной техники: видео

В Ростовской области рядом с украинской границей заметили колонну военной техники: видео
В Ростовской области зафиксировали колонну военной техники, направляющуюся в сторону Украины. Блогер Анатолий Штефан записал видео, на которое попали несколько танков. Он опубликовал запись в Сети, и оно быстро нашло отклик у пользователей.

В посте Анатолий написал: «Колонна военной техники в Ростовской области. Учения, ротация или хроники гражданской войны». Подписчики Анатолия, проживающие в Украине, предположили, что российские власти стягивают технику на помощь ополчению на границах Донецкой и Луганской Народных Республик. Кто-то даже заявил, что Россия готовится к военному вторжению на Украину.

Однако, все эти комментарии — всего лишь домыслы. На территории Ростовской области расположено множество воинских частей, в расположении которых есть военная техника. Зачастую её перевозят из одного пункта в другой.

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