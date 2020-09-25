Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился

В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По состоянию на 29 сентября коэффициент распространения COVID-19 понизился до 1,04. В предыдущий день коэффициент составил 1,05. Показатель заразившихся на 100 тысяч жителей Донского края равен 517,4. По сравнению с минувшим днем показатель заболевших увеличился на пять единиц.К числу заболевших за минувшие сутки прибавились 190 жителей Ростовской области. Большая часть из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Всего в регионе были инфицированы 21 740 человек.Жертвами пандемии за весь период стали 486 дончан, большинство которых - пенсионеры с сопутствующими хроническими заболеваниями.