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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снизился
В Ростовской области снизился коэффициент распространения коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.

По состоянию на 29 сентября коэффициент распространения COVID-19 понизился до 1,04. В предыдущий день коэффициент составил 1,05. Показатель заразившихся на 100 тысяч жителей Донского края равен 517,4. По сравнению с минувшим днем показатель заболевших увеличился на пять единиц.

К числу заболевших за минувшие сутки прибавились 190 жителей Ростовской области. Большая часть из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет. Всего в регионе были инфицированы 21 740 человек.

Жертвами пандемии за весь период стали 486 дончан, большинство которых - пенсионеры с сопутствующими хроническими заболеваниями.

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