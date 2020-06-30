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В Ростовской области немного вырос коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области немного вырос коэффициент распространения коронавируса
На Дону по сравнению с предыдущими сутками немного вырос коэффициент распространения коронавируса.

По данным донского управления Роспотребнадзора на 2 июля, показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 233. Коэффициент распространения инфекции составил 0,8.

В предыдущие сутки показатель был равен 0,796. В первый день недели, 29 июня, показатель фиксировался на уровне 0,82.

Напомним, за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 90 жителей Ростовской области. Общее число случаев заражения за весь период пандемии составило 9 796.

Коэффициент распространения коронавируса является основным показателем для перехода к очередному этапу снятия ограничений. 2 июля глава региона Василий Голубев анонсировал снятие ряда запретов в ближайшие дни.

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