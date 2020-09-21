В Ростовской области понизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области начал снижаться. Об этом свидетельствуют данные регионального правительства.По состоянию на 23 сентября, коэффициент распространения коронавируса равен 1,04. До этого данный показатель держался на цифре в 1,07. Показатель заболеваемости в донском регионе на 100 тысяч жителей - 490,3.Коэффициент заболеваемости показывает, сколько здоровых людей может заразить инфицированный человек. По словам главного санврача Ростовской области Евгения Ковалева, при нормальной эпидемиологической обстановке эта цифра не должна быть выше единицы. О нестабильной ситуации говорят и общие числа. За последние сутки опасным вирусом заразились 183 человека. За сутки скончались девять пациентов.Более трех с половиной тысяч человек проходят лечение: амбулаторно - 2 419, в стационарах - 1 288. Среди последних 63 дончанина находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.