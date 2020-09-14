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На Дону коэффициент распространения коронавируса две недели держится выше единицы

На Дону коэффициент распространения коронавируса две недели держится выше единицы
В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 по-прежнему составляет больше единицы. По состоянию на 16 сентября он равен 1,05. Новые данные сообщает региональное правительство.

Показатель заболеваемости населения Ростовской области на 100 тысяч жителей - 460,8.

Количество зараженных в Ростовской области за минувшие сутки увеличилось на 167 человек. Из этого числа 95 - ростовчане. Всего за время коронавирусной пандемии число заразившихся составило 19 362. Жертвами COVID-19 за все время стали 416 жителей региона, большинство из них - пенсионеры с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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