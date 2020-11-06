Коэффициент коронавируса в Ростовской области остается на отметке 0,99

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. Об этом 10 ноября сообщило региональное правительство.Показатель зараженных на 100 тысяч жителей составил 802,7 - ежедневно это значение в среднем увеличивается на 7 единиц. Коэффициент распространения COVID-19 остается на отметке 0,99, сохраняя значение предыдущих суток.При этом каждый день коронавирус диагноз коронавирус ставят нескольким сотням дончан. Так, за последние 24 часа в регионе зафиксировано 307 инфицированных человек. Всего за период пандемии опасным вирусом заразились 33734 жителей Ростовской области.Кроме того, по данным за прошедшие сутки от коронавируса скончались 19 человек - рекордное количество за последние несколько месяцев. Предыдущий рекорд зарегистрировали 23 сентября - тогда новая инфекция унесла жизни 18 людей. Всего жертвами пандемии стали уже 976 дончан.