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Коэффициент коронавируса в Ростовской области остается на отметке 0,99

Коэффициент коронавируса в Ростовской области остается на отметке 0,99
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет значение предыдущего дня. Об этом 10 ноября сообщило региональное правительство.

Показатель зараженных на 100 тысяч жителей составил 802,7 - ежедневно это значение в среднем увеличивается на 7 единиц. Коэффициент распространения COVID-19 остается на отметке 0,99, сохраняя значение предыдущих суток.

При этом каждый день коронавирус диагноз коронавирус ставят нескольким сотням дончан. Так, за последние 24 часа в регионе зафиксировано 307 инфицированных человек. Всего за период пандемии опасным вирусом заразились 33734 жителей Ростовской области.

Кроме того, по данным за прошедшие сутки от коронавируса скончались 19 человек - рекордное количество за последние несколько месяцев. Предыдущий рекорд зарегистрировали 23 сентября - тогда новая инфекция унесла жизни 18 людей. Всего жертвами пандемии стали уже 976 дончан.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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