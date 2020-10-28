Коэффициент распространения коронавируса на Дону остается на отметке 1,02

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса не меняется третьи сутки. Об этом 30 октября сообщило региональное правительство.Показатель инфицированных на 100 тысяч жителей донского региона равен 721,1. Коэффициент распространения COVID-19 по-прежнему держится на отметке 1,02.Как правило, коэффициент распространения определяет среднее количество людей, которых инфицирует один зараженный. Несмотря на то, что коэффициент перестал расти, число заболевших продолжает увеличиваться. Лишь за последние сутки коронавирус подхватили 310 человек. Всего на Дону зафиксировали 30305 случаев заражения.Кроме того, жертвами пандемии стали 820 дончан, из которых 15 скончались за последние 24 часа. Это восемь мужчин в возрасте от 38 до 80 лет и семь женщин от 38 до 83 лет.