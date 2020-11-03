В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится на отметке 1,01

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области не остается на прежней отметке. Об этом рассказало региональное правительство.По данным на 6 ноября, показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 773,2. Таким образом, за сутки он увеличился на семь единиц. Коэффициент распространения COVID-19 сохранил значение предыдущего дня и остался на отметке 1,01.При этом количество новых заболевших не уменьшается. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 313 дончан. Общее число заболевших жителей Ростовской области - 32 491 человек. Из них 911 пациентов не смогли справиться с инфекцией. За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали 17 дончан. Такое большое количество смертей специалисты зафиксировали уже второй раз за последние 10 дней.