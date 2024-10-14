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В Ростове суд завершил разбирательство по делу о пожаре на Театральном спуске

В Ростове суд завершил разбирательство по делу о пожаре на Театральном спуске

В Ростове-на-Дону 14 октября завершилось громкое дело, касающееся крупного пожара на Театральном спуске. Целых семь лет продолжались расследования и судебные тяжбы. Об этом пишет издание DonDay.

В Ростове 21 августа 2017 года произошел масштабный пожар на Театральном спуске. Пламя вспыхнуло в Чувашском переулке и уничтожило 125 частных домов, а также множество квартир. В результате трагедии один человек погиб, а сотни ростовчан остались без без жилья и средств к существованию. Ущерб оценили более чем в 780 миллионов рублей. Следствие установило, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности в электросетях. Пламя вспыхнуло из-за перехлеста линий электропередач, затем оно перекинулось на мусор и далее охватило весь район.

По уголовному делу главными подозреваемыми стали экс-заместитель главы Пролетарского района Марина Беляева и двое электриков: Павел Трунов, начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» и Игорь Безземельный, старший мастер производственного участка.

В 2023 году дело могли закрыть из-за истечения срока давности. Марина Беляева воспользовалась шансом избежать ответственности. Другой обвиняемый, Игорь Безземельный, скончался от рака. Хотя формально он все еще оставался обвиняемым. В итоге к моменту оглашения приговора на скамье подсудимых остался лишь Павел Трунов, который настаивал на своей невиновности.

В процессе прений сторон прокурор признал обоснованность обвинений, но, ссылаясь на истечение сроков давности, предложил освободить Трунова. Защита, в свою очередь, настаивала, что вина сотрудника «Донэнерго» не доказана. Адвокаты указывали на наличие улик, подтверждающих версию о поджоге. Стоит сказать, что этой версии придерживались и многие пострадавшие.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 14 октября огласил приговор. Дело против покойного Игоря Безземельного было прекращено. Павла Трунова признали виновным. Ему назначали 2 года и 2 месяца ограничения свободы. Но из-за истечения срока давности, Трунова освободили от наказания с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет.
Фото: DonDay
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