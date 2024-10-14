В Ростове суд завершил разбирательство по делу о пожаре на Театральном спуске

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В Ростове-на-Дону 14 октября завершилось громкое дело, касающееся крупного пожара на Театральном спуске. Целых семь лет продолжались расследования и судебные тяжбы. Об этом пишет издание DonDay.В Ростове 21 августа 2017 года произошел масштабный пожар на Театральном спуске. Пламя вспыхнуло в Чувашском переулке и уничтожило 125 частных домов, а также множество квартир. В результате трагедии один человек погиб, а сотни ростовчан остались без без жилья и средств к существованию. Ущерб оценили более чем в 780 миллионов рублей. Следствие установило, что причиной пожара стало нарушение правил безопасности в электросетях. Пламя вспыхнуло из-за перехлеста линий электропередач, затем оно перекинулось на мусор и далее охватило весь район.По уголовному делу главными подозреваемыми стали экс-заместитель главы Пролетарского района Марина Беляева и двое электриков: Павел Трунов, начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» и Игорь Безземельный, старший мастер производственного участка.В 2023 году дело могли закрыть из-за истечения срока давности. Марина Беляева воспользовалась шансом избежать ответственности. Другой обвиняемый, Игорь Безземельный, скончался от рака. Хотя формально он все еще оставался обвиняемым. В итоге к моменту оглашения приговора на скамье подсудимых остался лишь Павел Трунов, который настаивал на своей невиновности.В процессе прений сторон прокурор признал обоснованность обвинений, но, ссылаясь на истечение сроков давности, предложил освободить Трунова. Защита, в свою очередь, настаивала, что вина сотрудника «Донэнерго» не доказана. Адвокаты указывали на наличие улик, подтверждающих версию о поджоге. Стоит сказать, что этой версии придерживались и многие пострадавшие.Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 14 октября огласил приговор. Дело против покойного Игоря Безземельного было прекращено. Павла Трунова признали виновным. Ему назначали 2 года и 2 месяца ограничения свободы. Но из-за истечения срока давности, Трунова освободили от наказания с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет.