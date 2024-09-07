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Прокурор попросила в суде освободить обвиняемого в пожаре на Театральном спуске

Прокурор попросила в суде освободить обвиняемого в пожаре на Театральном спуске
В Ростове дело о масштабном пожаре на Театральном спуске в 2017 году подходит к концу. В результате ЧП погиб человек, а десятки домов исторического центра сгорели дотла, множество ростовчан остались без крыши над головой. В Пролетарском суде 6 сентября прошли прения сторон. Об этом пишет издание DonDay.

Из-за короткого замыкания на линии электропередачи произошло возгорание, которое распространилось на мусор и в итоге привело к пожару в историческом районе Говнярки.

На скамье подсудимых оказались три человека: бывший заместитель главы Пролетарского района города Марина Беляева, а также двое сотрудников «Донэнерго» — начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Павел Трунов и старший мастер участка Игорь Безземельный.

В прошлом году уголовное дело могли закрыть по истечении срока давности. Марина Беляева, к сожалению, избежала ответственности, воспользовавшись возможностью. Игорь Безземельный, который уже не может отвечать за свои действия из-за тяжёлой болезни, также остаётся обвиняемым по этому делу.

Судиться до сих пор продолжает Павел Трунов. Год назад дело в отношении него тоже было бы закрыто, но он продолжает настаивать на своей невиновности. Если его вина будет доказана, ему придётся выплатить многомиллионную компенсацию.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель предложила признать Игоря Безземельного и Павла Трунова виновными в причинении смерти по неосторожности и в уничтожении имущества по неосторожности.

Для обоих подсудимых прокурор запросила наказание в виде ограничения свободы: для Павла — на 2 года и 3 месяца, а для Игоря — на месяц больше. Также прокурор предложила лишить их права заниматься ремонтом электросетей.

Однако из-за того, что срок давности по делу истёк, прокурор предложила освободить энергетиков от уголовной ответственности и удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны.

Очередное судебное заседание состоится 11 сентября.
Фото: соцсети
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