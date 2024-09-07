Прокурор попросила в суде освободить обвиняемого в пожаре на Театральном спуске

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В Ростове дело о масштабном пожаре на Театральном спуске в 2017 году подходит к концу. В результате ЧП погиб человек, а десятки домов исторического центра сгорели дотла, множество ростовчан остались без крыши над головой. В Пролетарском суде 6 сентября прошли прения сторон. Об этом пишет издание DonDay.Из-за короткого замыкания на линии электропередачи произошло возгорание, которое распространилось на мусор и в итоге привело к пожару в историческом районе Говнярки.На скамье подсудимых оказались три человека: бывший заместитель главы Пролетарского района города Марина Беляева, а также двое сотрудников «Донэнерго» — начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Павел Трунов и старший мастер участка Игорь Безземельный.В прошлом году уголовное дело могли закрыть по истечении срока давности. Марина Беляева, к сожалению, избежала ответственности, воспользовавшись возможностью. Игорь Безземельный, который уже не может отвечать за свои действия из-за тяжёлой болезни, также остаётся обвиняемым по этому делу.Судиться до сих пор продолжает Павел Трунов. Год назад дело в отношении него тоже было бы закрыто, но он продолжает настаивать на своей невиновности. Если его вина будет доказана, ему придётся выплатить многомиллионную компенсацию.В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель предложила признать Игоря Безземельного и Павла Трунова виновными в причинении смерти по неосторожности и в уничтожении имущества по неосторожности.Для обоих подсудимых прокурор запросила наказание в виде ограничения свободы: для Павла — на 2 года и 3 месяца, а для Игоря — на месяц больше. Также прокурор предложила лишить их права заниматься ремонтом электросетей.Однако из-за того, что срок давности по делу истёк, прокурор предложила освободить энергетиков от уголовной ответственности и удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны.Очередное судебное заседание состоится 11 сентября.