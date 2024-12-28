Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовский суд рассмотрит апелляцию по делу о пожаре на Театральном спуске

Ростовский суд рассмотрит апелляцию по делу о пожаре на Театральном спуске
Осужденный по делу о пожаре на Театральном спуске пытается обжаловать приговор. Начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» Павел Трунов подал апелляционную жалобу.

Крупный пожар в переулке Чувашском произошел в августе 2017 года. Огонь уничтожил 125 частных домов, а также десятки квартир. Один человек погиб, а сотни людей лишились всего имущества.

Расследование и судебные тяжбы продолжались семь лет. Пролетарский районный суд Ростова 14 октября приговорил Павла Трунова к двум годам и двум месяцам ограничения свободы. Однако его освободили от наказания из-за истечения срока давности уголовного дела.

Павел Трунов не согласился с решением и намерен его оспорить. Апелляционную жалобу рассмотрит Ростовский областной суд. Заседание назначили на 21 января 2025 года.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.