Ростовский суд рассмотрит апелляцию по делу о пожаре на Театральном спуске

Фото: DonDay

Осужденный по делу о пожаре на Театральном спуске пытается обжаловать приговор. Начальник Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» «Ростовские городские электрические сети» Павел Трунов подал апелляционную жалобу.Крупный пожар в переулке Чувашском произошел в августе 2017 года. Огонь уничтожил 125 частных домов, а также десятки квартир. Один человек погиб, а сотни людей лишились всего имущества.Расследование и судебные тяжбы продолжались семь лет. Пролетарский районный суд Ростова 14 октября приговорил Павла Трунова к двум годам и двум месяцам ограничения свободы. Однако его освободили от наказания из-за истечения срока давности уголовного дела.Павел Трунов не согласился с решением и намерен его оспорить. Апелляционную жалобу рассмотрит Ростовский областной суд. Заседание назначили на 21 января 2025 года.