Врач из Ростовской области поделилась рекомендациями, как подготовиться к крещенским купаниям

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Врач из Ростовской области Дарья Мелешко поделилась с изданием Donday рекомендациями по подготовке к купанию на Крещение. Она подчеркнула, что даже в тёплую погоду важно тщательно подготовиться к погружению в холодную воду.Как известно, 19 января является значимым событием для православных, и множество верующих стремятся окунуться в освящённую прорубь. Прежде чем участвовать в этом обряде, необходимо обратить внимание на своё здоровье и оценить физические возможности.Дарья отметила, что зимние тёплые дни часто сопровождаются высокой влажностью, что усиливает ощущение холода, особенно на ветру. Это может быть серьёзным стрессом для людей без подготовки.Медик акцентировала необходимость обратиться к врачу, поскольку многие могут не подозревать о наличии заболеваний. Людям с хроническими недугами, особенно связанными с сердечно-сосудистой системой, избыточным весом, эпилепсией и заболеваниями позвоночника, не следует погружаться в прорубь.Для подготовки рекомендуется заранее начать проводить время на свежем воздухе, принимать контрастный душ и разминаться перед купанием. Раздеваться нужно осторожно и входить в воду постепенно, чтобы минимизировать риски для здоровья.