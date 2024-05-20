К поискам пропавшего подростка в Ростове полиция просит подключиться СМИ

Фото: ЛизаАлерт

Полиция обратилась к средствам массовой информации с просьбой о помощи в поисках пропавшего подростка в Ростове. Местонахождение 14-летней Ангелины Богучарсковой неизвестно с 18 мая.В тот день Ангелина, ничего не сказав близким, ушла из дома и направилась неизвестно куда. Вечером она не вернулась, и её близкие забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию. Также к поискам подключились неравнодушные люди.Ангелина нормального телосложения, её рост — 165 сантиметров. У неё темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были чёрные кардиган, рубашка и штаны. На ногах — белые кеды, а на голове — красная кепка с белой надписью.Сотрудники МВД попросили помощи у СМИ, чтобы придать огласке исчезновение несовершеннолетней девочки.Если вы видели этого человека на фото или знаете, где она может находиться, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: 249-23-66 или 02, 020 — с мобильного телефона.