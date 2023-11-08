В Ростове к поискам пропавшей 32-летней женщины подключились волонтеры

Фото: Лиза Алерт

К поискам пропавшей в Ростове 32-летней женщины подключились волонтеры. Информации о местонахождении Алены Белан нет с 4 ноября.Местная жительница ушла из дома в День народного единства. Она отправила предсмертное СМС своему мужу, оставила двух своих детей и перестала выходить на связь. Предположительно, ростовчанка направилась в Краснодарский край.Родственники испугались за ее здоровье и жизнь и обратились в полицию с заявлением о пропаже. К поискам подключили волонтеров.Алена Белан среднего роста (170 сантиметров) и нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и глаза карие. В день исчезновения она надела темно-серое пальто, голубое платье и черно-белые кеды. С собой она собрала зеленую сумку через плечо и темно-синюю спортивную сумку.Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.