Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове к поискам пропавшей 32-летней женщины подключились волонтеры

В Ростове к поискам пропавшей 32-летней женщины подключились волонтеры
К поискам пропавшей в Ростове 32-летней женщины подключились волонтеры. Информации о местонахождении Алены Белан нет с 4 ноября.

Местная жительница ушла из дома в День народного единства. Она отправила предсмертное СМС своему мужу, оставила двух своих детей и перестала выходить на связь. Предположительно, ростовчанка направилась в Краснодарский край.

Родственники испугались за ее здоровье и жизнь и обратились в полицию с заявлением о пропаже. К поискам подключили волонтеров.

Алена Белан среднего роста (170 сантиметров) и нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и глаза карие. В день исчезновения она надела темно-серое пальто, голубое платье и черно-белые кеды. С собой она собрала зеленую сумку через плечо и темно-синюю спортивную сумку.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.