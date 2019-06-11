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К поискам пропавшей в Ростове 13-летней девочки подключилась полиция

К поискам пропавшей в Ростове 13-летней девочки подключилась полиция
Правоохранители подключились к поискам пропавшей в Ростове школьницы. Анастасия Гришичкина пропала 12 июня. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась. В тот день её около 21 часа видели в районе Будённовского проспекта.

Родители девочки рассылают информацию о поиске по социальным сетям. Сейчас её также разыскивает полиция.

Рост пропавшей - около 150 сантиметров, телосложение среднее. У Анастасии карие глаза и тёмно-русые волосы. Из особых примет - шрам на правой брови.

В день исчезновения она была одета в джинсовые шорты синего цвета, синюю спортивную майку со знаками пожарного прикладного спорта. На ноги она обула белые кроссовки с цветами.

Если вы знаете, где может находиться Анастасия Гришичкина, сообщите по телефонам: 8-988-519-57-12, 8-863-249-10-50, 8-909-429-50-02 или 02.

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