К поискам пропавшей в Ростове 13-летней девочки подключилась полиция



Правоохранители подключились к поискам пропавшей в Ростове школьницы. Анастасия Гришичкина пропала 12 июня. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась. В тот день её около 21 часа видели в районе Будённовского проспекта.



Родители девочки рассылают информацию о поиске по социальным сетям. Сейчас её также разыскивает полиция.



Рост пропавшей - около 150 сантиметров, телосложение среднее. У Анастасии карие глаза и тёмно-русые волосы. Из особых примет - шрам на правой брови.



В день исчезновения она была одета в джинсовые шорты синего цвета, синюю спортивную майку со знаками пожарного прикладного спорта. На ноги она обула белые кроссовки с цветами.



Если вы знаете, где может находиться Анастасия Гришичкина, сообщите по телефонам: 8-988-519-57-12, 8-863-249-10-50, 8-909-429-50-02 или 02.