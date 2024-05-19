Фото: ЛизаАлерт

В Ростове пропала 14-летняя девочка-подросток. Местонахождение Ангелины Богучарсковой неизвестно с 18 мая.Ангелина в тот день ушла в неизвестном направлении. Когда близкие длительное время не могли с ней связаться, то забили тревогу. Они обратились в полицию. На помощь в поисках пришли и неравнодушные люди.У девочки рост – 165 сантиметров, телосложение нормальное. У нее темные волосы и карие глаза.В день исчезновения на Ангелине были черные кардиган, рубашка и штаны. На ногах – белые кеды и на голове – красная кепка с белой надписью.Если вы знаете, где находится девочка, просьба обратиться по номеру телефона: 112.