В Тарасовском районе из-за атаки БПЛА повреждены 6 домов и здание сельского клуба

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В Тарасовском районе Ростовской области в результате атаки дронов повреждены шесть домов и здание сельского клуба. Об этом сообщил врио губернатора донского региона в своем телеграм-канале.В ночь на 29 ноября силы радиоэлектронной борьбы успешно уничтожили 30 дронов. После атаки БПЛА в слободе Дячкино шесть жилых домов и здание сельского клуба получили повреждение. В основном пострадало остекление. В поселке Молодежный Каменского района в двухэтажном многоквартирном доме разбиты окна в шести квартирах, а в хуторе Масаловка - кровля нежилого частного дома.Как заявил Юрий Слюсарь, после того как будет полностью выяснен размер ущерба, жители получат единовременные выплаты.