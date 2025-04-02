Ущерб от атаки БПЛА понесли более 200 жителей Таганрога

Фото: Администрация Таганрога

Ущерб от атаки беспилотников понесли 223 жителя Таганрога. Однако их количество может вырасти, так как не все собственники в момент ЧП находились дома.Места падения обломков БПЛА осмотрел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он пообщался с собственниками поврежденных квартир.После обследования удалось подсчитать, что в трех многоквартирных и четырех частных домах были разбиты 228 оконных проемов. Также повреждения получили три автомобиля, которые были припаркованы во дворе.Местные предприниматели помогут восстановить окна. Их установка начнется 7 апреля. До этого момента проемы закроют тепловым контуром.- Все пострадавшие получат положенные по закону единовременные выплаты, - заявил глава региона.