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Ущерб от атаки БПЛА понесли более 200 жителей Таганрога

Ущерб от атаки БПЛА понесли более 200 жителей Таганрога
Ущерб от атаки беспилотников понесли 223 жителя Таганрога. Однако их количество может вырасти, так как не все собственники в момент ЧП находились дома.

Места падения обломков БПЛА осмотрел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он пообщался с собственниками поврежденных квартир.

После обследования удалось подсчитать, что в трех многоквартирных и четырех частных домах были разбиты 228 оконных проемов. Также повреждения получили три автомобиля, которые были припаркованы во дворе.

Местные предприниматели помогут восстановить окна. Их установка начнется 7 апреля. До этого момента проемы закроют тепловым контуром.

- Все пострадавшие получат положенные по закону единовременные выплаты, - заявил глава региона.
Фото: Администрация Таганрога
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