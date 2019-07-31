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ЮФУ наконец решил отремонтировать старые студенческие общежития

ЮФУ наконец решил отремонтировать старые студенческие общежития

В старых студенческих общежитиях Южного федерального университета наконец сделают ремонт.

Вуз объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы в корпусах № 4«Б» (литер «А») и 5 «Б» (литеры «А1» и «А2»), расположенных на улице Зорге. Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, подрядчик должен будет отремонтировать жилые комнаты, побелить и покрасить стены, заменить сантехнику и полностью поменять коммуникации в здании.

Начальная стоимость работ составляет 65 миллионов рублей.

Добавим, что ремонт в общежитиях не проводился последние 50 лет. Состояние корпусов оставалось плачевным на протяжении многих лет. Студентам буквально приходилось жить в условиях антисанитарии. В общих помещениях, санузлах и на кухнях разрушалась плитка, отходил линолеум, и текли батареи. Соседями жильцов зачастую становились тараканы и клопы.

Удивительно, что при таком статусе вуза его студентам приходится жить в подобных условиях.

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