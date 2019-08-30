Более 26 миллионов рублей потратят на ремонт просёлочной дороги в Ростовской области
Фото: cityopen.ru
В Ростовской области на ремонт просёлочной дороги потратят более 26 миллионов рублей. Конкурс на поиск подрядчика объявила администрация Чертковского района.
Планируется отремонтировать дорогу между селом Сохрановка и хутором Терновским. Работы финансируют из местного бюджета.
Согласно техническому заданию подрядчик должен отремонтировать около семи километров дороги. Работы по условиям контракта должны быть завершены не позднее 11 ноября.
Победителя, который займётся ремонтом дороги, определят 3 сентября.