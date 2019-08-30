Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Более 26 миллионов рублей потратят на ремонт просёлочной дороги в Ростовской области

Более 26 миллионов рублей потратят на ремонт просёлочной дороги в Ростовской области
Фото: cityopen.ru
В Ростовской области на ремонт просёлочной дороги потратят более 26 миллионов рублей. Конкурс на поиск подрядчика объявила администрация Чертковского района.

Планируется отремонтировать дорогу между селом Сохрановка и хутором Терновским. Работы финансируют из местного бюджета.
Согласно техническому заданию подрядчик должен отремонтировать около семи километров дороги. Работы по условиям контракта должны быть завершены не позднее 11 ноября.

Победителя, который займётся ремонтом дороги, определят 3 сентября.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.