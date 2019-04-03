На капитальный ремонт Дома культуры в Ростовской области потратят 31 млн рублей



В Ростовской области на капитальный ремонт Дома культуры потратят 31 млн руб. Работы планируется провести в учреждении культуры Фоминского сельского поселения Заветинского района.



Администрация поселения объявила конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы. Согласно технической документации, на объекте необходимо провести отделочные работы, заменить электропроводку и сантехнику, отремонтировать сцену.



В контракт также входят закупка и установка мебели и техники и благоустройство прилегающей территории. Подрядчик должен будет провести ремонт и покраску ограждения, ворот, установить тротуары.



Аукцион на определение подрядчика состоится 11 апреля.