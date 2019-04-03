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На капитальный ремонт Дома культуры в Ростовской области потратят 31 млн рублей

На капитальный ремонт Дома культуры в Ростовской области потратят 31 млн рублей
В Ростовской области на капитальный ремонт Дома культуры потратят 31 млн руб. Работы планируется провести в учреждении культуры Фоминского сельского поселения Заветинского района.

Администрация поселения объявила конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы. Согласно технической документации, на объекте необходимо провести отделочные работы, заменить электропроводку и сантехнику, отремонтировать сцену.

В контракт также входят закупка и установка мебели и техники и благоустройство прилегающей территории. Подрядчик должен будет провести ремонт и покраску ограждения, ворот, установить тротуары.

Аукцион на определение подрядчика состоится 11 апреля.

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