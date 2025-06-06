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Экс-замминистра Ростовской области по спорту будут судить за получение взятки

Экс-замминистра Ростовской области по спорту будут судить за получение взятки
Дело бывшего заместителя министра по физической культуре и спорту донского региона отправили под суд. Светлана Гадарова обвиняется в получении взятки.

По данным следствия, в 2023 году один из предпринимателей передал ей взятку. За деньги Светлана Гадарова подписала государственный контракт и все прилагаемые документы. За свои услуги она взяла 150 тысяч рублей.

Когда слухи о взятках дошли до полицейских, они задержали чиновницу. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

Как сообщили в СУ СКР по региону, 5 июня стало известно, что следователи собрали все необходимые доказательства против обвиняемой.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - заявили в прокуратуре Ростовской области.


Светлане Гадаровой грозит до восьми лет лишения свободы.
Фото: Соцсети
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