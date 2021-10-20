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На Дону будут судить экс-главу администрации Сальска и его бывшего заместителя

На Дону будут судить экс-главу администрации Сальска и его бывшего заместителя
В Ростовской области перед судом предстанут двое бывших чиновников из Сальска. За получение взятки судят экс-главу администрации Сальска и его бывшего заместителя.

По версии следствия, в декабре прошлого года фигуранты через посредника получили от представителя коммерческой организации взятку в размере 2,5 миллионов за то, чтобы эта компания выиграла конкурс на благоустройства городского парка. Таким образом, был нарушен закон о конкуренции. Как только глава и его зам получили деньги, их задержали.

- Уголовное дело по обвинению в получении взятки направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Обвиняемым грозит от 4 лет лишения свободы.
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