На Дону будут судить экс-главу администрации Сальска и его бывшего заместителя

В Ростовской области перед судом предстанут двое бывших чиновников из Сальска. За получение взятки судят экс-главу администрации Сальска и его бывшего заместителя.По версии следствия, в декабре прошлого года фигуранты через посредника получили от представителя коммерческой организации взятку в размере 2,5 миллионов за то, чтобы эта компания выиграла конкурс на благоустройства городского парка. Таким образом, был нарушен закон о конкуренции. Как только глава и его зам получили деньги, их задержали.- Уголовное дело по обвинению в получении взятки направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.Обвиняемым грозит от 4 лет лишения свободы.