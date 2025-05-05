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Экс-замминистра спорта Ростовской области оставили в СИЗО до 19 мая

Экс-замминистра спорта Ростовской области оставили в СИЗО до 19 мая
Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения Светлане Гадаровой. Бывшая заместитель министра спорта Ростовской области будет находиться под стражей до 19 мая включительно. Об этом пишет DonDay.

В отношении бывшей чиновницы возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в конце 2023 года она могла получить взятку от предпринимателя. Взамен Светлана Гадарова якобы помогла выиграть госконтракт. Предварительно, общий размер ущерба оценили в 80 тысяч рублей.

Светлане Гадаровой грозят до шести лет лишения свободы и крупный штраф.
Фото: соцсети
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