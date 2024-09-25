Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Задержана замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова

Задержана замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова
Задержана Светлана Гадарова, занимавшая пост заместителя министра спорта Ростовской области. Ей предъявлено обвинение по статье о получении взятки должностным лицом в значительном размере.

Накануне у Гадаровой прошли обыски. По данным следствия, с сентября по декабрь прошлого года она получила деньги от мужа учредительницы и директора подрядной организации ООО «С». В свою очередь чиновница помогла предпринимательнице не только выиграть тендер, проводимый ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области», но и обеспечить беспрепятственное подписание актов о завершении работ. Общий размер ущерба составил 80 тысяч рублей.

Задержание чиновницы произошло почти через год после предполагаемых преступлений. 21 сентября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил ей меру пресечения - заключение под стражу до 19 ноября включительно.

Если суд докажет вину Гадаровой, она может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Фото: Соцсети Светланы Гадаровой.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.