Задержана замминистра спорта Ростовской области Светлана Гадарова

Фото: Соцсети Светланы Гадаровой.

Задержана Светлана Гадарова, занимавшая пост заместителя министра спорта Ростовской области. Ей предъявлено обвинение по статье о получении взятки должностным лицом в значительном размере.Накануне у Гадаровой прошли обыски. По данным следствия, с сентября по декабрь прошлого года она получила деньги от мужа учредительницы и директора подрядной организации ООО «С». В свою очередь чиновница помогла предпринимательнице не только выиграть тендер, проводимый ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области», но и обеспечить беспрепятственное подписание актов о завершении работ. Общий размер ущерба составил 80 тысяч рублей.Задержание чиновницы произошло почти через год после предполагаемых преступлений. 21 сентября Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил ей меру пресечения - заключение под стражу до 19 ноября включительно.Если суд докажет вину Гадаровой, она может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.