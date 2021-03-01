Из-за весеннего половодья в Ростовской области действует режим повышенной готовности

С наступлением весны для многих водных объектов характерно повышение уровня воды - половодье. В связи с этим Росводресурсы ввели режим повышенной готовности.Готовы к половодью и в Ростовской области. Оно в донском регионе ожидается в середине марта. По прогнозам специалистов, половодье 2021 года будет низким, с незначительным подъёмом уровня воды. Это связано с небольшим количеством осадков в этом году.В Цимлянском водохранилище, где чаще всего уровень воды поднимается высоко, приток воды ожидается ниже нормы. Тем не менее помощь жителям Ростовской области в случае возникновения ЧС из-за половодья готовы оказать несколько тысяч спасателей, а также более полутысячи единиц техники.