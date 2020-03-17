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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса в Ростовской области ввели режим повышенной готовности. По данным ТАСС, на 19 марта он действует в 80 регионах России.

Все службы переведены в полную готовность на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири, Поволжье, на юге и северо-западе страны.

Режим повышенной готовности предполагает, что все мероприятия перенесут на неопределённый срок. На тех событиях, которые нельзя отменить, будут регулировать количество посетителей. Министерство здравоохранения рекомендует работать и учиться дистанционно. Всех людей с симптомами заболевания просят обращаться к врачу.

Теги: коронавирус режим повышенной готовности пандемия

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