В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса



Из-за угрозы распространения коронавируса в Ростовской области ввели режим повышенной готовности. По данным ТАСС, на 19 марта он действует в 80 регионах России.



Все службы переведены в полную готовность на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири, Поволжье, на юге и северо-западе страны.



Режим повышенной готовности предполагает, что все мероприятия перенесут на неопределённый срок. На тех событиях, которые нельзя отменить, будут регулировать количество посетителей. Министерство здравоохранения рекомендует работать и учиться дистанционно. Всех людей с симптомами заболевания просят обращаться к врачу.