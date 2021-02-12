В Азовском районе ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды в реке

Режим повышенной готовности ввели в Азовском районе Ростовской области 14 февраля, сообщает районная администрация. Из-за аномального подъема воды на Дону подтоплены несколько поселков.В управлении по делам ГО и ЧС уверяют, что угрозы подтопления жилых домов нет. Тем не менее на кадрах, которыми делятся в соцсетях местные жители, видно, что они оказались заблокированными в своих дворах. Выйти за пределы дома сейчас травмоопасно.В зоне возможного возникновения ЧС - Рогожкинское, Обильненское, Кагальницкое, Пешковское, Семибалковское, Маргаритовское, Круглянское и Елизаветинское сельские поселения.