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На Дону из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности

На Дону из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности
Из-за непогоды в Ростовской области продолжает действовать режим повышенной готовности. В донском регионе 5 февраля начался снегопад, поднялся ветер. Все дороги замело, ночью на проезжей части появляется гололёд.

В связи со снегопадом в шести муниципальных образованиях начал действовать режим повышенной готовности. За последние сутки его ввели ещё в четырёх населённых пунктах.

В Ростовской области в субботу, 8 февраля, по данным синоптиков, ветер поднимается до 11 метров в секунду. Столбики термометров держатся между отметками -6 и -11 градусов. В северных районах температура опустится до -21 градуса.

Из-за непогоды в регионе закрывали дороги, произошло несколько серьёзных ДТП.

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