На Дону из-за непогоды продолжает действовать режим повышенной готовности



Из-за непогоды в Ростовской области продолжает действовать режим повышенной готовности. В донском регионе 5 февраля начался снегопад, поднялся ветер. Все дороги замело, ночью на проезжей части появляется гололёд.



В связи со снегопадом в шести муниципальных образованиях начал действовать режим повышенной готовности. За последние сутки его ввели ещё в четырёх населённых пунктах.



В Ростовской области в субботу, 8 февраля, по данным синоптиков, ветер поднимается до 11 метров в секунду. Столбики термометров держатся между отметками -6 и -11 градусов. В северных районах температура опустится до -21 градуса.



Из-за непогоды в регионе закрывали дороги, произошло несколько серьёзных ДТП.