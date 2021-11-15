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Из-за коронавируса в Ростовской области на новогодних праздниках введут «особый режим»

Из-за коронавируса в Ростовской области на новогодних праздниках введут «особый режим»
В Ростовской области из-за коронавируса введут «особый режим» на новогодних праздниках. Об этом глава региона Василий Голубев сообщил 16 ноября в ходе заседания оперштаба по COVID-19.

Губернатор Ростовской области отметил, что сейчас прослеживается позитивная динамика, но ее нужно закрепить. Нужно и дальше наращивать темпы вакцинации, контролировать соблюдение действующих ограничений. Тогда через полтора месяца жители Дона смогут без особых сложностей войти в новогодний период.

- Там тоже будут длинные выходные и особый режим работы. Мы будем искать новые подходы, чтобы не допустить инфекционных вспышек, - заявил Василий Голубев.

Глава региона не уточнил, о каком именно режиме идет речь. Не исключено, что жителей области ждет очередной локдаун на время новогодних праздников.
Фото: РИА Новости.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону губернатор Ростовской области Василий Голубев

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