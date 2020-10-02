Губернатор Василий Голубев заявил о возможном возвращении к режиму ограничений

Губернатор Ростовской области заявил о возможности возвращения к прежним ограничительным мерам. Об этом Василий Голубев сообщил в своем инстаграм-аккаунте.По словам главы региона, ситуация на Дону остается напряженной. Из-за роста количества заболевших COVID-19 с 8 октября будет открыт еще один ковидный госпиталь. Василий Голубев выразил надежду, что области не придется возвращаться к прежним ограничениям.- Мы очень не хотим возвращаться к прежде действовавшим ограничениям. Но эти решения сегодня целиком зависят от благоразумия и ответственного отношения каждого жителя области, - отметил глава донского региона. - Чтобы остановить рост заболеваемости, надо обязательно соблюдать «масочный» режим и социальную дистанцию.Стоит отметить, что последний месяц в Ростовской области ежедневно выявляют рекорды по показателям заболеваемости. Каждый день специалисты регистрируют по несколько сотен новых инфицированных, по несколько умерших, ковидные госпитали переполнены, коэффициент распространения инфекции уже давно превысил допустимое значение.В некоторых районах и городах Ростовской области ситуация по коронавирусу критическая. Коечные фонды заполнены почти на 100%. Если обстановка и дальше будет ухудшаться, то в регионе могут вернуться к карантинным мерам.