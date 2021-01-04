Губернатор Ростовской области отчитал главу одного из районов

Губернатор Ростовской области раскритиковал работу главы одного из муниципалитетов. Во время заседания оперштаба 12 января Василий Голубев отчитал главу Мартыновского района.В ходе отчета главный санврач донского региона Евгений Ковалев отметил, что Мартыновский район входит в число муниципалитетов, которые не выполняют нормы по количеству проводимых тестов на COVID-19. Помимо этого, руководитель Роспотребнадзора напомнил, что именно в этом районе проблема возникает третий раз подряд. За период новогодних праздников 2021 года (с 1 по 10 января) в Мартыновском районе сделали всего 22 теста (8,7 на 100 тысяч населения).После этого глава муниципалитета Анатолий Тесленко зачитал доклад, согласно которому за четыре месяца от коронавируса скончались 12 человек. При этом в декабре сделали 270 тестов. По словам чиновника, обеспечить большее количество проводимых исследований он не сможет.- Будем, по крайней мере, стараться, чтобы ниже этой планки не было, - сказал Тесленко.Губернатора такая позиция не устроила. Василий Голубев подчеркнул, что по рекомендации Роспотребнадзора страны должно быть определенное количество тестов на 100 тысяч жителей и всем территориям нужно стремиться к выполнению этой нормы. Своевременное тестирование позволит не только предупредить, но и не допустить распространения инфекции.- Все, что я услышал из того, что Вы сейчас сказали, - Вы похоронили 12 человек. Это то, что является оценкой нашей совместной работы, - заявил губернатор. - Не уберегли людей, потеряли! Нужно как можно быстрее охватить людей, которые инфицированы!По словам Евгения Ковалева, дело - в подходе: как, кого отбирать и как организовать работу. К примеру, Куйбышевский район - примерно такой же по площади территории - за праздники сделал в 10 раз больше тестов (210) по сравнению с Мартыновским.