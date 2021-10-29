В Ростовской области откроют дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

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В Ростовской области откроют дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение дал глава региона Василий Голубев во время заседания оперштаба по коронавирусу 2 ноября.По данным областного Минздрава, объем препаратов, необходимых для прививок, достаточный. В регион поступило 2,2 миллиона доз вакцин. На Дону работают 365 пунктов вакцинации. При этом 1,7 миллиона жителей области уже сделали прививки. Из них 82 тысячи провели повторную вакцинацию. Ежедневно прививаются порядка 600 человек. А за прошедшие сутки вакцину получили более 11 тысяч жителей.Чтобы нарастить темп вакцинации на Дону еще больше, губернатор области решил открыть новые дополнительные пункты в Ростове и Новочеркасске.- Нужно использовать все дополнительные ресурсы для создания людям условий, чтобы вакцинироваться без затруднений. Главам городов и районов необходимо до конца этой недели проработать вопрос о возможности открытия дополнительных пунктов вакцинации в каждом муниципалитете, на каждом крупном предприятии, в местах, где часто бывают люди, - распорядился Василий Голубев.