Ирина Безрукова рассказала рецепт диетической пиццы «Маргариты»

Фото: Соцсети.

Актриса театра и кино Ирина Безрукова поделилась рецептом диетической пиццы. Пост она разместила в своих соцсетях 19 февраля.Актриса нашла менее калорийные ингредиенты для «Маргариты». Понадобятся: лаваш (пита или тортилья), сыр сулугуни – 40 грамм, томаты в собственном соку - 100 миллилитров, одна столовая ложка базилика, одна чайная ложка тимьяна, соль и перец – по вкусу.Способ приготовления: положить лаваш на сковороду и смазать томатами в собственном соку, выложить ломтики сыра и листья базилика. Затем приправить специями - солью, перцем и тимьяном. Готовить на среднем огне 10 минут, пока сыр полностью не расплавится.