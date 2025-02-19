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Ирина Безрукова рассказала рецепт диетической пиццы «Маргариты»

Ирина Безрукова рассказала рецепт диетической пиццы «Маргариты»
Актриса театра и кино Ирина Безрукова поделилась рецептом диетической пиццы. Пост она разместила в своих соцсетях 19 февраля.

Актриса нашла менее калорийные ингредиенты для «Маргариты». Понадобятся: лаваш (пита или тортилья), сыр сулугуни – 40 грамм, томаты в собственном соку - 100 миллилитров, одна столовая ложка базилика, одна чайная ложка тимьяна, соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления: положить лаваш на сковороду и смазать томатами в собственном соку, выложить ломтики сыра и листья базилика. Затем приправить специями - солью, перцем и тимьяном. Готовить на среднем огне 10 минут, пока сыр полностью не расплавится.
Фото: Соцсети.
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