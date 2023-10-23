Центр Ростова 26 октября на сутки останется без холодной воды

Фото: Ростов ру.

Тысячи жителей центральной части Ростова останутся на сутки без холодной воды. Отключения ожидаются сразу на нескольких участках, сообщили в ростовском водоканале.С 8:30 часов 26 октября до 8 утра следующего дня в переулке Островского будут переподключать водопроводную линию. В это время холодной воды не будет в домах по нечетной стороне на улице Б. Садовая от проспекта Буденновского до переулка Халтуринского.Вода с плохим напором будет идти в границах: проспект Буденновский - улица Б. Садовая - проспект Сиверса - улица Станиславского.