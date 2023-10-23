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Центр Ростова 26 октября на сутки останется без холодной воды

Центр Ростова 26 октября на сутки останется без холодной воды
Тысячи жителей центральной части Ростова останутся на сутки без холодной воды. Отключения ожидаются сразу на нескольких участках, сообщили в ростовском водоканале.

С 8:30 часов 26 октября до 8 утра следующего дня в переулке Островского будут переподключать водопроводную линию. В это время холодной воды не будет в домах по нечетной стороне на улице Б. Садовая от проспекта Буденновского до переулка Халтуринского.

Вода с плохим напором будет идти в границах: проспект Буденновский - улица Б. Садовая - проспект Сиверса - улица Станиславского.

Фото: Ростов ру.
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