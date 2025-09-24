Холодную воду планово отключат на Западном в Ростове 25 сентября

фото: Водоканал Ростов-на-Дону

В Ростове 25 сентября в некоторых частях Западного микрорайона отключат холодную воду на целые сутки. Об этом сообщает водоканал Ростова-на-Дону.Специалисты будут проводить ремонтные работы. Из-за этого пройдут плановые отключения.Холодной воды не будет с 9 утра 25 сентября до 9 утра 26 сентября по адресам: переулок Богачева, улица Магнитогорская, улица 3-я Круговая, улица Батуринская, улица Тружеников, проспект Стачки, переулок Зеркальный, улица Амбулаторная.Вынужденное отключение произойдет из-за замены участка водопровода по улице Международной. Специалисты советуют запастись пятилитровыми бутылками воды и терпением.