В Ростове часть Ворошиловского района останется без холодной воды 19 и 20 сентября

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону отключат холодную воду ночью 19 и 20 сентября. Об этом сообщили в АО «Ростовводоканал».

Сообщается, что холодного водоснабжения не будет 18 сентября с 21:00 до 8:00 19 сентября, 19 сентября с 21:00 и до 8:00 20 сентября.

Отключения связаны с проведением ремонтных работ электроснабжающей компанией на районных подстанциях.

Границы отключения: улица Нансена — проспекта Нагибина — улица Текучёва — улица Курганная.

Напомним, что Donday ранее писал, что 18 и 19 сентября света не будет в Ленинском и Октябрьском районах. Ограничения продлятся с 21:00 до 6:00.

Границы отключения: проспект Сиверса, переулок Семашко, улица Красноармейская, улица Береговая; переулок Семашко, улица Большая Садовая, переулок Соляной Спуск, улица Береговая; проспект Сиверса, улица Мечникова, переулок Семашко, улица Пушкинская.
Фото: DonDay
