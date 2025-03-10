Гордума Ростова 11 марта выберет нового главу администрации

Фото: Rostov.ru

Городская дума Ростова 11 марта проведет внеочередное заседание. Депутаты проголосуют за нового главу города.Всего на должность главы претендуют 12 кандидатов. При этом заявки на участие в конкурсе подали не только опытные госслужащие, но и те, кто опыта не имеет, в том числе руководители учреждений культуры, врачи, представители других регионов страны и КВНщик.Главным претендентом стал исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин. После отставки прошлого главы, Алексея Логвиненко, его освободили от должности замгубернатора Ростовской области и назначили и. о. главы администрации города.В числе кандидатов также есть замдиректора городского департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин. В 2002 году он занимал должность зама мэра Ростова Михаила Чернышова, а также курировал вопросы, связанные с экономикой.Также кандидатом стал бывший прокурор Октябрьского района Ростова Евгений Беркович. Ранее он уже выдвигал свою кандидатуру, когда баллотировался Логвиненко.Основной этап конкурса пройдет 10 марта. Кандидаты сдадут тестовые задания на знание законодательства, политики и истории. Затем они представят свои доклады по развитию города и ответят на вопросы комиссии. В финал 11 марта пройдут те, кто наберет наибольшее количество баллов.