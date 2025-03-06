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На должность главы Ростова-на-Дону претендуют 12 кандидатов

На должность главы Ростова-на-Дону претендуют 12 кандидатов
В основной этап конкурса на должность главы Ростова прошли 12 кандидатов. Им предстоит пройти тестовые задания, представить доклады и ответить на вопросы членов комиссии. Отбор в финальный этап пройдет 10 марта.

Главным претендентом на пост является действующий исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин. Он занял кресло градоначальника в конце января этого года. Ранее занимал должность первого заместителя губернатора Ростовской области.

Также в списке претендентов находится заместитель директора городского департамента имущественно-земельных отношений Виталий Золотухин. В 2002 году он являлся заместителем мэра Ростова и курировал вопросы, связанные с экономикой.

Нового главу Ростова выберут депутаты городской думы путем голосования.
Фото: Администрация Ростова
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