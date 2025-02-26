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Исполняющий обязанности главы администрации Александр Скрябин примет участие в конкурсе на пост главы Ростова. Об этом и. о. главы администрации сообщил в соцсетях 26 февраля.Александр Скрябин родился и вырос в донской столице. Его деятельность была связана с коммунальным хозяйством и промышленностью.С 2020 года он занимал пост заместителя губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023 года стал первым заместителем губернатора. А 28 января 2025 года он сменил Алексея Логвиненко на посту главы администрации.Проработав месяц в новой должности, Александр Скрябин отметил, что столица нуждается в модернизации по всем сферам.Конкурс на должность главы пройдет 10 марта.Напомним, что предыдущим главой администрации Ростова являлся Алексей Логвиненко. Он проработал в должности с октября 2019 по январь 2025 года. За это время горожане отметили особых изменений в городе. Наоборот, проблемы с ливневками, транспортом, нехваткой школ и детских садов сохранились.На заседании Гордумы 28 января Алексей Логвиненко заявил о своем уходе. Депутаты поддержали его решение и сложили его полномочия.