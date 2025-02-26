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Александр Скрябин примет участие в конкурсе на пост главы Ростова

Александр Скрябин примет участие в конкурсе на пост главы Ростова
Исполняющий обязанности главы администрации Александр Скрябин примет участие в конкурсе на пост главы Ростова. Об этом и. о. главы администрации сообщил в соцсетях 26 февраля. 

Александр Скрябин родился и вырос в донской столице. Его деятельность была связана с коммунальным хозяйством и промышленностью. 

С 2020 года он занимал пост заместителя губернатора Ростовской области, а с 11 сентября 2023 года стал первым заместителем губернатора. А 28 января 2025 года он сменил Алексея Логвиненко на посту главы администрации.

Проработав месяц в новой должности, Александр Скрябин отметил, что столица нуждается в модернизации по всем сферам. 

Конкурс на должность главы пройдет 10 марта. 

Напомним, что предыдущим главой администрации Ростова являлся Алексей Логвиненко. Он проработал в должности с октября 2019 по январь 2025 года. За это время горожане отметили особых изменений в городе. Наоборот, проблемы с ливневками, транспортом, нехваткой школ и детских садов сохранились. 

На заседании Гордумы 28 января Алексей Логвиненко заявил о своем уходе. Депутаты поддержали его решение и сложили его полномочия. 
Фото: соцсети
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