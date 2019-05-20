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Главный врач ЦГБ Ростова заработал в прошлом году почти 16 млн рублей

Главный врач ЦГБ Ростова заработал в прошлом году почти 16 млн рублей
Главврач ЦГБ Ростова Дмитрий Сизякин в 2018 году заработал 15,8 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом его доход увеличился на 12 миллионов рублей. Такие данные содержатся в декларации, опубликованной на официальном сайте.
В собственности у Дмитрия Сизякина - три земельных участка площадью 1 800 квадратных метров каждый. Из декларации исчезла квартира площадью 80,3 квадратных метра. Жена главврача владеет тремя квартирами, одна из которых, площадью 225 квадратных метров, находится в немецком городе Висбаден. Передвигается госпожа Сизякина на автомобиле «Мерседес Бенц GL 350», стоимость которого начинается от пяти миллионов рублей.

Главный врач ЦГБ Ростова заработал в прошлом году почти 16 млн рублей
Александр Ширанов

Вторым по уровню дохода среди главных врачей стал руководитель городской больницы № 7. Александр Ширанов по сравнению с предыдущим годом увеличил свой доход на 9 миллионов рублей. Вместе с женой он владеет квартирой площадью 98,1 квадратных метра.

Главный врач ЦГБ Ростова заработал в прошлом году почти 16 млн рублей
Фото: Игорь Абоян
В тройке самых богатых руководителей медучреждений Ростова оказался и главврач «КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян. При этом его доход снизился с 5,4 миллиона в 2017 году до 4,7 миллиона рублей в 2018 году. Его жена заработала 6,8 миллиона рублей.
В собственности у Абояна - садовый участок площадью 1 390 квадратных метров, участки под гараж, строительство, а также два жилых дома площадью 80,8 и 226,7 квадратных метра. Кроме того, главврач владеет огромной квартирой. Её площадь составляет 369,2 квадратных метра.

На него также зарегистрированы два автомобиля - представители советской классики «ГАЗ М 22В» и «ГАЗ-2401».

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