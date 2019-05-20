Главный врач ЦГБ Ростова заработал в прошлом году почти 16 млн рублей



Главврач ЦГБ Ростова Дмитрий Сизякин в 2018 году заработал 15,8 миллиона рублей. По сравнению с 2017 годом его доход увеличился на 12 миллионов рублей. Такие данные содержатся в декларации, опубликованной на официальном сайте.

В собственности у Дмитрия Сизякина - три земельных участка площадью 1 800 квадратных метров каждый. Из декларации исчезла квартира площадью 80,3 квадратных метра. Жена главврача владеет тремя квартирами, одна из которых, площадью 225 квадратных метров, находится в немецком городе Висбаден. Передвигается госпожа Сизякина на автомобиле «Мерседес Бенц GL 350», стоимость которого начинается от пяти миллионов рублей.





Александр Ширанов



Вторым по уровню дохода среди главных врачей стал руководитель городской больницы № 7. Александр Ширанов по сравнению с предыдущим годом увеличил свой доход на 9 миллионов рублей. Вместе с женой он владеет квартирой площадью 98,1 квадратных метра.





Фото: Игорь Абоян

В тройке самых богатых руководителей медучреждений Ростова оказался и главврач «КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян. При этом его доход снизился с 5,4 миллиона в 2017 году до 4,7 миллиона рублей в 2018 году. Его жена заработала 6,8 миллиона рублей.

В собственности у Абояна - садовый участок площадью 1 390 квадратных метров, участки под гараж, строительство, а также два жилых дома площадью 80,8 и 226,7 квадратных метра. Кроме того, главврач владеет огромной квартирой. Её площадь составляет 369,2 квадратных метра.



На него также зарегистрированы два автомобиля - представители советской классики «ГАЗ М 22В» и «ГАЗ-2401».