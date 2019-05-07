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Главный прокурор Дона за год заработал почти 3 миллиона рублей

Главный прокурор Дона за год заработал почти 3 миллиона рублей
Главный Прокурор Ростовской области в 2018 году заработал почти 3 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом доход Юрия Баранова вырос примерно на 330 тысяч рублей.

Согласно декларации о доходах, в собственности у работника юстиции все также два гаража, 2/3 земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метра. Он владеет долей жилого дома площадью 107 квадратов.

Доход его жены все также не велик. В 2018 году она заработала всего 11 тысяч рублей. В ее собственности квартира площадью 63 квадрата и машина - «Мерседес Бенц ГЛК 300 4 Матик».

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