Главный прокурор Дона за год заработал почти 3 миллиона рублей



Главный Прокурор Ростовской области в 2018 году заработал почти 3 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом доход Юрия Баранова вырос примерно на 330 тысяч рублей.



Согласно декларации о доходах, в собственности у работника юстиции все также два гаража, 2/3 земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метра. Он владеет долей жилого дома площадью 107 квадратов.



Доход его жены все также не велик. В 2018 году она заработала всего 11 тысяч рублей. В ее собственности квартира площадью 63 квадрата и машина - «Мерседес Бенц ГЛК 300 4 Матик».