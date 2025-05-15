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Глава Новошахтинска прокомметировал ситуацю с разбитым памятником бойцу СВО

Глава Новошахтинска прокомметировал ситуацю с разбитым памятником бойцу СВО
После того как DonDay сообщил об инциденте с повреждением памятника участнику специальной военной операции, глава администрации Новошахтинска дал свои пояснения по поводу произошедшего.

Сергей Бондаренко сообщил, что сотрудники правоохранительных органов инициируют проверку для выяснения всех обстоятельств и установления личности, ответственной за случившееся. Кроме того, чиновник обратился напрямую к виновнику.

- Вам следует самостоятельно связаться с семьей погибшего, чтобы урегулировать ситуацию, - подчеркнул Бондаренко. - Со своей стороны, администрация и я лично приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить памятник и надгробную плиту на могиле нашего солдата.

Как ранее сообщили DonDay родственники погибшего бойца, памятник был установлен около двух недель назад. По предварительной информации, он был поврежден автомобилем, водитель которого скрылся с места происшествия. Вместе с памятником был сломан и крест. Родственники уже обратились с заявлением в полицию.
Фото: DonDay
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