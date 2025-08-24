Новости
На М-4 в Ростовской области водитель иномарки разбился насмерть

В Ростовской области на трассе произошла смертельная авария, унесшая жизнь водителя легкового автомобиля. Инцидент случился в темное время суток 24 августа на 1 009-м километре автодороги М-4 «Дон», в окрестностях Октябрьского района.

По предварительной информации, 51-летний мужчина, управлявший автомобилем «Фольксваген Пассат», потерял контроль над транспортным средством, что привело к заносу. Автомобиль на высокой скорости столкнулся с металлическим отбойником.

Согласно информации, предоставленной в ГИБДД Ростовской области, водитель скончался на месте ДТП. Два несовершеннолетних пассажира, мальчик 15 лет и девочка 14 лет, получили травмы.
Фото: Госавтоинспекция РО
