На М-4 в Ростовской области водитель иномарки разбился насмерть

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области на трассе произошла смертельная авария, унесшая жизнь водителя легкового автомобиля. Инцидент случился в темное время суток 24 августа на 1 009-м километре автодороги М-4 «Дон», в окрестностях Октябрьского района.По предварительной информации, 51-летний мужчина, управлявший автомобилем «Фольксваген Пассат», потерял контроль над транспортным средством, что привело к заносу. Автомобиль на высокой скорости столкнулся с металлическим отбойником.Согласно информации, предоставленной в ГИБДД Ростовской области, водитель скончался на месте ДТП. Два несовершеннолетних пассажира, мальчик 15 лет и девочка 14 лет, получили травмы.