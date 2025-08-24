Новости
В ночь на 24 августа в Ростовской области отразили атаку беспилотников

В Ростовской области в ночь с 23 на 24 августа была сорвана попытка атаки с использованием беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора, средства ПВО успешно уничтожили БПЛА над Октябрьским районом и Миллеровским районом прошедшей ночью.

Благодаря оперативным действиям, удалось предотвратить какие-либо разрушения на земле. Информация о пострадавших среди жителей не поступала.
