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Глава администрации Таганрога опроверг информацию об атаке на авиаремонтный завод

Глава администрации Таганрога опроверг информацию об атаке на авиаремонтный завод
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев опроверг информацию об атаке на авиаремонтный завод. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 28 мая.

По словам сити-менеджера Таганрога, в социальных сетях начал распространяться слух об атаке на завод.

- В социальных сетях провокаторы разместили материалы об атаке БПЛА на 325-й авиаремонтный завод. Это делают целенаправленно, чтобы посеять панику! Никакой атаки на предприятие не было! - пишет Фатеев.

Он призвал проверять получаемую информацию.

Напомним, что 15 мая два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе Ростовской области. В результате чего произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Фото: соцсети
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