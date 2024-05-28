Глава администрации Таганрога опроверг информацию об атаке на авиаремонтный завод

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Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев опроверг информацию об атаке на авиаремонтный завод. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 28 мая.По словам сити-менеджера Таганрога, в социальных сетях начал распространяться слух об атаке на завод.- В социальных сетях провокаторы разместили материалы об атаке БПЛА на 325-й авиаремонтный завод. Это делают целенаправленно, чтобы посеять панику! Никакой атаки на предприятие не было! - пишет Фатеев.Он призвал проверять получаемую информацию.Напомним, что 15 мая два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе Ростовской области. В результате чего произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. К счастью, в происшествии никто не пострадал.