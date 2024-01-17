Василий Голубев опроверг информацию об атаке беспилотника на завод в Шахтах

Фото: Ростов ру.

Вот уже больше часа более полусотни огнеборцев тушат пожар на полиэфирном заводе в городе Шахты. Губернатор Ростовской области прокомментировал ситуацию.Пожар начался около 11:30. Предварительно, возгорание случилось в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек. Жители города услышали сначала жуткий взрыв, после чего увидели огромные столбы черного дыма в районе завода. В это время в небе были заметны инверсионные следы. Шахтинцы испугались, что была совершена атака на завод.- В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало, - прокомментировал ситуацию Василий Голубев.Достоверно известно как минимум о трех пострадавших в результате пожара. Информация уточняется.